Il clou di Lucca Historiae Fest oggi e domani sulle Mura urbane

Il cuore di Lucca batte più forte che mai con il clou di Historiae Fest, oggi e domani sulle suggestive mura urbane. Rievocazioni, spettacoli, esposizioni e laboratori prenderanno vita tra baluardi e spalti, trasformando le Mura in un palcoscenico di storia e cultura. Un evento imperdibile per lucchesi e visitatori di ogni età, pensato anche per coinvolgere le famiglie. Dalle 10 di...

Oggi e domani Lucca Historiae Fest entra nel vivo con le rievocazioni storiche, gli spettacoli, le esposizioni e i laboratori che animeranno i baluardi, le casermette e gli spalti delle Mura. "Nel fine settimana le Mura della città saranno le protagoniste – spiega il consigliere incaricato alle tradizioni storiche Lorenzo Del Barga –. Tanti appuntamenti fruibili da tutti, lucchesi e turisti, con un occhio di riguardo alle famiglie". Dalle 10 di stamani apriranno gli accampamenti dell'Orologio del Tempo, la grande sezione dedicata alla ricostruzione storica che baluardo dopo baluardo racconterà la storia di Lucca.

In questa notizia si parla di: mura - lucca - historiae - fest

tutti gli appuntamenti del Lucca Historiae Fest 2025! : i duemila anni della storia della città raccontati attraverso attività di ricostruzione storica, didattica e divulgazione. Sulle Mura urbane saranno allestiti nove accampamenti su Vai su Facebook

Sabato 21 e domenica 22 giugno ritorna il #Lucca Historiae Fest. Un incredibile viaggio nel tempo alla scoperta di 2000 anni di storia attraverso un suggestivo percorso sulle mura monumentali della città: https://bit.ly/LuccaHistoriaeFest… #LuccaHistoriaeFest Vai su X

