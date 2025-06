Il centrocampista del Man United Mason Mount è ricercato da Aston Villa

Il mercato si infiamma: secondo Football Insider, Aston Villa ha accelerato i contatti per Mason Mount, centrocampista del Manchester United. A 26 anni, una volta tra i talenti più brillanti del calcio inglese, Mount sta vivendo una fase di alti e bassi, con recenti difficoltà all’Old Trafford. La suggestione di un suo trasferimento potrebbe rivoluzionare gli equilibri di Premier League, lasciando tutti con il fiato sospeso fino all’ultima parola.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Aston Villa sta accelerando la loro ricerca del centrocampista del Manchester United Mason Mount, secondo Football Insider. Il centrocampista di 26 anni, un tempo considerato uno dei più brillanti talenti creativi del calcio inglese, è caduto nell’ordine di beccata all’Old Trafford a seguito di battute d’arresto e un tuffo nella forma. Ha mostrato qualche promessa verso la fine della stagione in Europa League, ma la coerenza è rimasta il suo problema più grande dal suo passaggio all’Old Trafford. Sebbene non vi sia certezza che i Red Devils consentirebbero al centrocampista di lasciare il club quest’estate, c’è un’alta possibilità che esplorassero il mercato per vedere se ci sono pretendenti disponibili per il centrocampista inglese. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: centrocampista - united - mason - mount

Calciomercato Juve, il Manchester United intensifica i contatti per quel centrocampista: vuole sfruttare un vantaggio! Tutti i dettagli - Il calciomercato della Juventus si fa sempre più interessante, con il Manchester United che intensifica i contatti per un centrocampista, sfruttando un vantaggio acquisito dopo una recente partita.

Questi i convocati del Manchester United per le due amichevoli in Malesia e Hong Kong che avranno luogo nei prossimi giorni. Joshua Zirkzee e Matthijs De Ligt sono sul volo, così come André Onana, Alejandro Garnacho e Luke Shaw. Out Leny Yoro e Nous Vai su Facebook

Guarda il gol da centrocampo di Mason Mount; Mason Mount: Il Manchester United Deve Vincere la Finale di League per Concludere Bene la Stagione; L'Inter di Milano punta al flop da 60 milioni di sterline del Manchester United, Mason Mount: la storia si ripeterà nella sua redenzione?.

Mount, ufficiale United: il Chelsea lo saluta dopo 18 anni per 65 milioni - Il centrocampista è arrivato dal Chelsea, squadra in cui è cresciuto e dove ha trascorso 18 anni della sua carriera, per una cifra vicina ... Scrive tuttosport.com

Manchester United, infortunio per Mount. Il club: "Out fino alla pausa per le Nazionali" - Il centrocampista inglese, prelevato quest'estate dal Chelsea per oltre 65 milioni di euro tra parte fissa e bonus ... Riporta tuttomercatoweb.com