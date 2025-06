Il caso Keu altro rinvio | Per acquisire documenti

Il caso Keu continua a tenere banco nel panorama giudiziario, con altri rinvii e una lunga attesa per l’acquisizione di documenti fondamentali. La recente udienza preliminare, segnata da un acceso duello di eccezioni, ha nuovamente spostato l’attenzione sui dettagli intricati dell’inchiesta. È evidente che ogni passo avanti richiederà pazienza e precisione, mentre si cerca di fare luce su questioni complesse e delicate, determinate a svelare la verità.

Un altro rinvio. Stavolta a settembre. Dopo un duello di eccezioni. E' l'udienza preliminare dell'inchiesta Keu che si è trovata ieri – si apprende - a sciogliere nodi emersi al precedente passaggio in aula quando ci fu una eccezione sollevata da uno dei soggetti citati come responsabile civile che fu in parte accolta dal giudice secondo la quale il pm doveva riformulare il capo d'imputazione per specificare con maggiore chiarezza quali sono le eventuali responsabilità contestate. Riformulazione del capo d'imputazione che richiederà l'acquisizione di ulteriori documenti societari che – da quanto emerso – il giudice ha autorizzato.

