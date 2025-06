Il caso Kaufmann dimostra che sul Tax credit per il cinema avevo ragione Parla Sangiuliano

Il caso Kaufmann conferma le analisi di Sangiu­liano sul tax credit per il cinema, rivelando sprechi e furti che minano il settore. In un momento difficile, questa vicenda rappresenta una piccola vittoria e una chiamata all’azione per una gestione più trasparente. È ora di smascherare le ingiustizie e proteggere il nostro cinema. Per approfondire, abbonati al nostro contenuto completo.

“Nella tragicità dei fatti, questa vicenda è una mia piccola rivincita. Si conferma tutto quello che ho provato a denunciare e a cambiare: lo spreco, ma direi di più, il ladrocinio nel mond. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - “Il caso Kaufmann dimostra che sul Tax credit per il cinema avevo ragione”. Parla Sangiuliano

