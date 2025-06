Il cardinale Parolin benedice la manifestazione contro il riarmo | Questa mobilitazione è un bene

Il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, ha espresso il suo sostegno alla manifestazione contro il riarmo, sottolineando che ogni mobilitazione è un passo importante verso la pace. Alla domanda se questa protesta possa contribuire a un richiamo costruttivo, Parolin ha risposto che è certamente positivo evitare la corsa agli armamenti. Questa voce si inserisce nel secondo appello del Papa, che invita alla conversione e alla ricerca di soluzioni pacifiche.

Alla domanda, se dalla piazza contro il riarmo possa venire un richiamo in termini di costruzione della pace, il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, a margine di un incontro nell’ambito del giubileo dei governanti, risponde: “è bene, è bene che ci sia una mobilitazione in generale per evitare la corsa al riarmo”. “Rientra nel secondo appello che il Papa ha fatto: il primo sulla conversione del debito e poi quello di costituire un fondo per debellare la fame nel mondo usando i proventi destinati alla costruzione di armi”, ha aggiunto il porporato. Parolin ha parlato all’ingresso in Campidoglio, mentre risuonavano forti dal corteo anti-riarmo, che stava raggiungendo in qui momenti il Colosseo, slogan e cori contro la nuova corsa agli armamenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it