Il carcere di Evin intrappola il futuro dell’Iran libero

Nel cuore pulsante di Teheran, il carcere di Evin si erge come simbolo silenzioso di repressione e speranza. Qui, tra mura spesse, si celano le voci più coraggiose dell’Iran: studenti, attivisti, intellettuali che osano sognare un futuro diverso. Con l’aumentare delle tensioni tra Iran e Israele, Evin si trova al crocevia di un pericolo imminente, riflettendo le sfide di un’intera nazione che lotta tra oppressione e desiderio di libertà .

Nel cuore di Teheran, una prigione intrappola il futuro dell'Iran. È il carcere di Evin, dove sono rinchiusi studenti, professori, attivisti, giornalisti, giuristi, intellettuali, e tutti coloro che hanno osato pensare in modo diverso, le voci più lucide e promettenti della società iraniana. Nel mezzo dell'escalation tra Iran e Israele, Evin è rimasto esposto a un doppio pericolo: da un lato, il rischio che i bombardamenti colpiscano la zona, cancellando in un attimo un'intera generazione di pensiero critico; dall'altro, un pericolo ancora più insidioso e deliberato: la repressione interna. In un clima di instabilità , si teme che il regime possa cogliere l'occasione per regolare i conti con gli oppositori, come già accaduto in passato.

