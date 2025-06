Il camper della prevenzione fa tappa a Sinopoli | la salute arriva in piazza

Il camper della prevenzione fa tappa a Sinopoli, portando la salute direttamente in piazza. Un'iniziativa che dimostra come la prevenzione possa raggiungere ogni angolo, coinvolgendo la comunità e promuovendo uno stile di vita più sano. Con il supporto del sindaco Luigi Chiappalone, dell’amministrazione comunale e dell’associazione Asproverde, questa iniziativa invita tutti a un gesto di cura verso sé stessi, perché la prevenzione è il primo passo per una vita più lunga e serena.

La prevenzione non si ferma e continua il suo viaggio su quattro ruote: il camper degli screening oncologici dell'Asp di Reggio Calabria sbarca, in questo fine settimana, a Sinopoli, dove ad accoglierlo ci sono il sindaco Luigi Chiappalone, l'amministrazione comunale e l'associazione Asproverde.

