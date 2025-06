Il Botafogo non è l’Inter | i tifosi brasiliani deridono i nerazzurri il coro è virale al Mondiale per Club – Video

In un clima di festa e sfottò, i tifosi del Botafogo hanno lanciato un coro virale al mondiale per club: “Il Botafogo non è l’Inter”. Dopo una vittoria storica contro il PSG, i brasiliani si sono divertiti a deridere gli avversari, dimostrando spirito e passione. La scena, diventata virale sui social, testimonia come il calcio unisca e faccia sorridere tutto il mondo. Un episodio che resterà nella memoria di appassionati e tifosi.

"Il Botafogo non è l'Inter". Divertenti, simpatici e anche carichi dopo un risultato storico. I tifosi del Botafogo si sono lasciati andare a un coro di sfottò verso l'Inter dopo la vittoria inaspettata per 1-0 contro il PSG grazie al gol di Igor Jesus. A Pasadena i bianconeri brasiliani sono riusciti nell'impresa di vincere contro la squadra di Luis Enrique che poche settimane fa aveva battuto il club nerazzurro, allenato in quel momento da Simone Inzaghi, con un netto 5-0 nella finale di Champions League. Un momento indimenticabile per il Botafogo, celebrato anche dai tanti tifosi brasiliani al seguito della squadra nella prima edizione del nuovo Mondiale per Club che si sta svolgendo negli Stati Uniti.

