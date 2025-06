Il Botafogo è la squadra degli scarti gente di mestiere acquistata a prezzo di saldo El Paìs

Il Botafogo 232 si conferma come una vera sorpresa nel panorama calcistico: una squadra di mestiere, formata da gente di talento e acquistata a prezzo di saldo, capace di sorprendere il mondo battendo il Psg al Mondiale per club. Questa vittoria straordinaria ha lasciato tutti senza parole, incluso Luis Enrique, che si trova ora a riflettere sulla solidità difensiva dei brasiliani. Ma quali sono i segreti dietro questo successo inaspettato?

Dopo il grande colpaccio del Botafogo – che ha battuto il Psg di Luis Enrique per 1-0 al Mondiale per club – arrivano le reazioni stupite da parte di tutto il mondo del calcio. A partire dagli stessi giocatori del club sudamericano, a quelle dello stesso tecnico iberico. A seguire quanto si legge da El Pais. Luis Enrique senza parole per la fase difensiva del Botafogo. “Artur Guimarães, l’inafferrabile attaccante del Botafogo, dopo la vittoria per 1-0 sul Paris Saint-Germain di giovedì, con un gol propiziato rubando palla a Kvaratskhelia si è così espresso al termine del match. «Siamo arrivati??qui e nessuno credeva in noi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Botafogo è la squadra degli scarti, gente di mestiere acquistata a prezzo di saldo (El Paìs)

In questa notizia si parla di: botafogo - squadra - scarti - gente

Botafogo, guida completa alla squadra: storia, giocatore chiave, giovane talento e allenatore - Sei pronto a scoprire tutto sul Botafogo, una squadra dal fascino unico che intreccia storia, vittorie e sogni giovani? In questa guida completa, esploreremo i momenti più significativi, i giocatori chiave, il talento emergente e l’allenatore che sta scrivendo nuove pagine di gloria.

Squadra vice campione d'Europa e d'Italia che non riesce a trovare un allenatore, e deve corteggiare l'allenatore del Como, del Genoa e del Parma. Sipario. Vai su Facebook

Il Botafogo è la squadra degli scarti, gente di mestiere acquistata a prezzo di saldo (El Paìs).

Il Botafogo è la squadra degli scarti, gente di mestiere acquistata a prezzo di saldo (El Paìs) - Il Botafogo è la squadra costruita con gli scarti del calcio, Ha battuto il Psg e Luis Enrique ha elogiato la loro fase difensiva ... Si legge su ilnapolista.it

Botafogo: l'ultimo club qualificato per il Mondiale per club - Il Botafogo è diventata la 32a e ultima squadra ad assicurarsi un posto alla Coppa del Mondo per Club FIFA vincendo l'edizione 2024 della Copa Libertadores. Lo riporta fifa.com