Il Borussia Dortmund vince una partita pazza | 4-3 al Mamelodi Sundowns con il primo goal di Jobe Bellingham | Primapagina

In una sfida mozzafiato, il Borussia Dortmund conquista una vittoria pazzesca per 4-3 contro il Mamelodi Sundowns, segnando il debutto di Jobe Bellingham con il primo gol. La partita, ricca di emozioni e colpi di scena, mantiene vive le speranze dei gialloneri di approdare agli ottavi del Mondiale per Club. Una notte indimenticabile di calcio che dimostra come lo sport possa regalare emozioni senza fine.

Il Borussia Dortmund tiene vive le possibilità di qualificarsi agli ottavi di finale del Mondiale per Club e lo fa vincendo una partita pazza. I gialloneri di Niko Kovac battono 4-3 il Mamelodi Sundowns a Cincinnati e salgono a quota 4 punti, superando proprio i sudafricani e portandosi momentaneamente in vetta al gruppo F, in attesa del risultato tra Fluminense e Ulsan.

sudafricani avanti con il gol di Lucas Ribeiro, i tedeschi pareggiano con Nmecha e poi allungano con il loro attaccante, Jobe e un autogol di Mudau.