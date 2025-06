Il bimbo che scappa da casa per prendere un gelato a Milano | Lui è speciale io da madre devo capirlo

Il sorriso di un bambino può nascondere emozioni profonde e motivazioni inaspettate. Lisa, madre attenta e consapevole, si trova di fronte a un episodio che mette alla prova la sua comprensione e il suo amore: il suo piccolo, 7 anni, decide di scappare di casa per gustare un gelato a Milano. Un gesto spontaneo che svela la complessità di un bambino iperattivo e plusdotato, e che richiede una mamma capace di ascoltare il suo cuore.

Lisaberta Castaldi è maestra in una scuola primaria di Saronno in provincia di Varese e ha 42 anni. Ha un figlio di 7 che qualche giorno fa se ne è andato di casa e ha preso un treno per Milano. Per andare a mangiare un gelato. «Quel pomeriggio lo aveva chiesto, gli avevo detto di no», racconta oggi al Quotidiano Nazionale. «Mio figlio è iperattivo e cognitivamente plusdotato: è un bimbo che riesce a mettere in campo risorse importanti. Contenerle non è facile», aggiunge. Come un pilota di Formula 1. Lei si sente come un pilota di un’auto di Formula 1 che però deve frenare, non accelerare: Una genitorialità impegnativa, una maternità avventurosa che non consente di viaggiare in autostrada. 🔗 Leggi su Open.online

