Il Bellini | un capolavoro di gusto nato a Venezia

Il Bellini, un capolavoro di gusto nato a Venezia, incanta i sensi con la sua eleganza e raffinatezza. Quando si parla di cocktail italiani che hanno conquistato il mondo, questo iconico aperitivo rosa occupa un posto d’onore nel panorama internazionale. Frutto della creatività veneziana, il suo fascino senza tempo rende ogni brindisi un’esperienza indimenticabile, consolidando il suo ruolo di simbolo di stile e tradizione.

Quando si parla di cocktail italiani che hanno conquistato il mondo, il Bellini occupa un posto d'onore nel pantheon della mixology internazionale. Questo elegante aperitivo rosa, nato dalla creativitĂ di un barman veneziano, rappresenta la perfetta sintesi tra tradizione italiana e raffinatezza cosmopolita. La sua semplicitĂ disarmante nasconde una complessitĂ sensoriale che ha saputo attraversare decenni senza perdere il suo fascino originale. Storia del cocktail. La storia del Bellini inizia nel 1948 presso l'iconico Harry's Bar di Venezia, quando Giuseppe Cipriani inventò questo cocktail che sarebbe diventato uno dei simboli dell'arte italiana del bere.

