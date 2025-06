Il bel gesto del Rotary forlivese | donato alla Spiaggia dei Valori un pedalò per persone disabili

Il Rotary Club Forlì ancora una volta dimostra il suo impegno sociale, regalando speranza e inclusione. Nell’ultimo service dell’annata 2024-2025, il club ha donato alla Spiaggia dei Valori di Punta Marina un pedalò speciale, pensato per persone con disabilità. Un gesto di solidarietà che unisce comunità e valori, rafforzando il senso di appartenenza e di attenzione verso tutti. Questo dono rappresenta un passo importante verso un mondo più accessibile e accogliente.

L'ultimo service dell'annata 2024-2025 del Rotary Club Forlì è stato realizzato con la consegna di uno speciale pedalò donato dal sodalizio forlivese alla Spiaggia dei Valori di Punta Marina. "Si tratta di un dono particolare - ha affermato il presidente, Giuseppe De Marinis, all'atto formale.

