Il Bazar degli artigiani nel chiostro

martello e un tappetino), mentre nel pomeriggio si susseguiranno laboratori, mostre e performance tutte gratuite, ideate per coinvolgere grandi e piccini in un viaggio tra tradizione, creatività e innovazione. Un'occasione imperdibile per scoprire il cuore pulsante dell'artigianato locale e vivere una giornata all'insegna dell'arte e della cultura nel suggestivo chiostro della Fondazione Luigi Tronci. Non mancate!

Porte aperte alla Fondazione Luigi Tronci domani con un programma fitto di attività (tutte gratuite) messe a punto dalla stessa Fondazione con Officine Tam Tam dalle 9.30 alle 23.30. Si parte coi saluti di Luigi Tronci e Gennaro Scarpato, direttore artistico. Primo evento la conferenza sull'arte organaria a Pistoia con Francesca Rafanelli e Samuele Maffucci; alle 11 gong e campane per la pratica del risveglio sonoro (si consiglia di portare un tappetino) e alle 12 sonorità afro-brasiliane con i Bloco Barulho (a Monteoliveto). Il pomeriggio laboratori musicali per bambini e genitori (ore 15, 16 e 17), momento di studio sulle percussioni africane da Firenze (ore 17.

