Il Bayesian torna a galla i dubbi aumentano Com’è affondato il superyacht? Lo scafo senza danni il portellone chiuso | cosa non torna – Il video

Dopo dieci mesi sott’acqua, il mistero del Bayesian si infittisce: il superyacht, tornato in superficie, sorprende con uno scafo apparentemente intatto e un portellone chiuso. Ma cosa non torna? Le immagini sollevano più domande che risposte, alimentando i dubbi degli inquirenti e lasciando aperti molti interrogativi sulla reale dinamica dell’incidente. Il caso si fa ancora più intrigante, e le rivelazioni promettono di sconvolgere ogni supposizione.

Dopo dieci mesi passati a 50 metri di profondità al largo di Porticello, il Bayesian è finalmente tornato in superficie. Ma le prime immagini del mega-yacht su cui era a bordo il miliardario inglese Mike Lynch sembrano portare altri dubbi per gli inquirenti, perplessi già dalle prime osservazioni dello scafo, come riporta il Messaggero. Lo scafo non presenta danni evidenti. Michele Maltese, direttore marittimo della Sicilia occidentale, ha dichiarato a bordo della nave Diciotti: «Lo scafo del Bayesian si presenta sporco ma non sembra avere particolari danni. Non possiamo ancora sapere se ci siano particolari falle ed è per questo che la procura sta seguendo da vicino le operazioni di recupero».