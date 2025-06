Il Bayesian è stato sollevato dall’acqua dopo 10 mesi

Il veliero Bayesian, affondato al largo di Porticciolo e rimasto sommerso per 10 mesi, ha finalmente riemergere dalle acque del Mediterraneo. Dopo un intervento complesso orchestrato da Hebo Lift, il relitto è stato completamente estratto, portando alla luce una storia di tragedia e mistero. La scoperta evidenzia l’importanza della sicurezza marittima e lascia aperti numerosi interrogativi su quel tragico evento.

Il veliero Bayesian, affondato al largo di Porticciolo, in provincia di Palermo, il 19 agosto 2024, è stato sollevato dalle gru Hebo Lift 10 e 2 ed è completamente fuori dall'acqua. Già venerdì era stato portato a galla da una profondità di 49 metri per inserire altre cime, ma nella mattinata di sabato 21 giugno è stato estratto completamente dal mare. Nel naufragio sono morte sette persone, tra cui il magnate inglese Mike Lynch proprietario dell'imbarcazione. Ora inizieranno le operazioni per svuotare l'acqua presente nello scafo. A bordo di una motovedetta sono arrivati il pm Raffaele Cammarano che coordina le indagini e i militari della capitaneria che hanno condotto gli accertamenti.