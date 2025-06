Il Bayesian è completamente riemerso le immagini dal drone | Non sembra avere particolari danni

Così, le prime immagini del Bayesian 232 recuperato dal drone rivelano uno scafo apparentemente integro e sporco, ma senza danni evidenti. La procura monitora con attenzione le operazioni di recupero a bordo della motovedetta, alla ricerca di eventuali falle non visibili dall’esterno. È rassicurante notare come il lato sinistro, sempre ispezionato, sia in buone condizioni, anche se la sovrastruttura mostra segni di danneggiamento, evidenziando l’impatto del naufragio.

“Lo scafo del Bayesian si presenta sporco ma non sembra avere particolari danni. Non possiamo ancora sapere se ci siano particolari falle ed è per questo che la procura sta seguendo da vicino le operazioni di recupero a bordo di una nostra motovedetta. Una cosa è certa: il lato sinistro, che è quello che è sempre stato scoperto e visionato si presenta senza nessuna anomalia. La sovrastruttura invece è in parte danneggiata dal naufragio”. Così Michele Maltese, direttore marittimo della Sicilia occidentale, a bordo della nave Diciotti della Guardia Costiera che, a largo di Porticello (Palermo), sta coordinando le operazioni di recupero del Bayesian, lo yatch affondato il 19 agosto scorso e nel cui naufragio sono morte sette persone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il Bayesian è completamente riemerso, le immagini dal drone: “Non sembra avere particolari danni”

