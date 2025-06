Il bagno al tramonto poi le urla del figlio di 10 anni | muore Alessandro Verna stroncato da un malore in mare a Porto San Giorgio

Una tragica serata al mare si trasforma in un dramma inaspettato: mentre il tramonto dipinge il cielo di Porto San Giorgio, una famiglia si trova improvvisamente alle prese con la perdita improvvisa di Alessandro Verna, stroncato da un malore in acqua, davanti agli occhi del suo bambino di 10 anni. Un evento che lascia un ricordo indelebile e ci invita a riflettere sulla fragilità della vita.

PORTO SAN GIORGIO Muore in acqua davanti agli occhi del figlio di 10 anni. È la tragedia che si è consumata ieri sera davanti a un tratto della spiaggia libera del litorale sangiorgese.

