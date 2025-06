Il 44° Rally dell’Appennino Tosi-Rusce sfida a tutto gas

Il 44° Rally dell’Appennino Reggiano è alle porte, pronto a infiammare la passione degli appassionati e a mettere alla prova i migliori piloti del panorama italiano. Con 72 equipaggi iscritti, tra cui nomi di spicco provenienti dalla IRC e dal Campionato Italiano Rally, questa sfida promette emozioni ad alta velocità. Chi conquisterà il podio e si aggiudicherà il titolo di quest’anno? Rimanete sintonizzati: l’adrenalina sta per esplodere!

È tutto pronto per il quarantaquattresimo rally dell’Appennino Reggiano, terzo round della Coppa Rally di zona 6. Tanta attesa per una sfida stellare a cui sono iscritti settantadue equipaggi in totale: prestati dalla serie IRC e dal Campionato Italiano Assoluto Rally, vi sono "nomi" che lotteranno per il successo, a partire dal vincitore del 2024, Gianluca Tosi, in coppia con Del Barba. Forte anche della bella performance ottenuta al recente "Rally del Taro", il driver di Carpineti partirà per il bis ma sulla sua strada troverà un motivato Antonio Rusce, in coppia con Gabriele Zanni, che invece l’albo d’oro lo ha firmato nel 2017. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il 44° Rally dell’Appennino Tosi-Rusce, sfida a tutto gas

