Il 25 giugno i Pinguini Tattici Nucleari a Firenze stop al vetro

Firenze, 21 giugno 2025 - Ancora la musica protagonista alla Visarno Arena. Mercoledì 25 giugno è in programma il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari e nell’occasione torna la chiusura del Parco delle Cascine, lo stop al vetro e tutte le misure già in vigore per gli show di Vasco Rossi e del Firenze Rocks. Dalle 9 di mercoledì alle 3 di giovedì, quindi, scatterà la chiusura al traffico del Parco delle Cascine. Nello stesso orario torna anche il divieto di vendita e consumo delle bevande in contenitori di vetro. Importante anche la presenza della Polizia Municipale con una novantina di agenti impegnati nelle varie attività dal controllo delle soste alle chiusure al traffico fino al rispetto dell’ordinanza per lo stop al vetro. 🔗 Leggi su Lanazione.it