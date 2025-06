Il 2025 è l'anno della bangle mania | 10 modi per portare i bracciali rigidi del momento

novità non finiscono qui: look audaci, combinazioni inaspettate e tocchi di colore rendono ogni ensemble unico. Scopri i dieci modi più trendy per sfoggiare i maxi bracciali rigidi e diventa protagonista della Bangle Mania 2025!

Oversize, scultorei, luminosi. I maxi bracciali si impongono come l’accessorio must-have dell’estate 2025. Che siano preziosi o meno, in metallo martellato o in resina lucida, non passano mai inosservati. E guai a considerarli un semplice complemento: oggi il bracciale si prende la scena, detta il tono dell’outfit e racconta il proprio stile. Sulle passerelle li abbiamo visti sopra i polsini e arrotolati al braccio, alla schiava, invece le protagoniste dello street style li indossano a cascata su un solo braccio. Ecco dieci modi freschi, creativi e assolutamente chic per portare i maxi bracciali nella bella stagione, ognuno con il suo twist cool. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Il 2025 è l’anno della bangle mania: 10 modi per portare i bracciali rigidi del momento

In questa notizia si parla di: bracciali - anno - bangle - mania

Regalomania di Carta Mariella Vai su Facebook

Il 2025 è l’anno della bangle mania: 10 modi per portare i bracciali rigidi del momento; Bangle mania: 20 bracciali rigidi, moderni e coloratissimi; Vicenzaoro 2019: è Corallo Mania.

Il 2025 è l’anno della bangle mania: 10 modi per portare i bracciali rigidi del momento - Ecco 10 idee per stupire tutti con look inaspettati grazie a questo gioiello must have. Scrive amica.it

Ispirazione anni ’80 con bangle e bracciali maxi - 4/11 - estate 2025 i brand hanno riportato in auge i bracciali grandi e rigidi. Riporta ilfattoquotidiano.it