Ieri in Campania | scontro auto-moto 29enne ferito Tragedia sul lavoro nel napoletano

Ieri in Campania si sono registrati eventi che hanno scosso la regione: un incidente tra auto e moto a Napoli, che ha coinvolto un giovane di 29 anni, e una tragedia sul lavoro nel Napoletano. Questi episodi ci ricordano quanto la vita possa cambiare in un istante, sottolineando l’importanza di attenzione e sicurezza. Scopri di più sulle notizie principali di ieri, venerdì 20 giugno 2025.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, venerdì 20 giugno 2025 Avellino – Nessuna possibilitĂ di ricucire il rapporto ormai logorato con l’ex sindaco Gianluca Festa, la ferma determinazione a non voler concludere anzitempo l’esperienza amministrativa perchè in ballo ci sono grandi progetti.  “In ballo c’è il futuro di Avellino. Dei nostri figli”.  (LEGGI QUI) Benevento – Ferito e trasportato in codice rosso al San Pio un centauro che si è scontrato in via Napoli con un’autovettura. Il ragazzo, 29enne, non sembra comunque in pericolo di vita, nonostante l’impatto molto duro con l’asfalto a seguito dell’urto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ieri in Campania: scontro auto-moto, 29enne ferito. Tragedia sul lavoro nel napoletano

In questa notizia si parla di: campania - scontro - auto - moto

