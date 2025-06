Idroambulanza attiva tutti i giorni sulla sponda veronese del Garda

L'estate al Lago di Garda si fa ancora più sicura grazie all'innovativa idroambulanza attiva quotidianamente sulla sponda veronese. Per la prima volta in un lago italiano, un mezzo sanitario dedicato al soccorso in acqua garantirà interventi tempestivi e efficaci durante tutta la stagione estiva. Un elemento fondamentale per la sicurezza di residenti e turisti, contribuendo a rendere il Garda un luogo di divertimento e serenità. La protezione inizia qui.

Per la prima volta in un lago italiano sarà attivo ogni giorno, per tutta l'estate, un mezzo sanitario per il soccorso in acqua, per intervenire con tempestività in caso di emergenza. Per tutto luglio e agosto, l'idroambulanza del comitato di Bardolino Baldo Garda della Croce Rossa Italiana.

