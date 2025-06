idf ucciso shahriari forniva missili a hezbollah e hamas

L'IDF ha annunciato di aver neutralizzato Behanam Shahriari, il comandante dell'unità di trasferimento di armi delle Guardie Rivoluzionarie iraniane, responsabile di contrabbando e sostegno a Hezbollah e Hamas. Un'azione mirata che sottolinea la determinazione israeliana nel neutralizzare minacce e destabilizzazioni provenienti dall'Iran, anche a distanza di migliaia di chilometri. Questo intervento rappresenta un nuovo capitolo nelle tensioni mediorientali, dimostrando come la sicurezza israeliana sia senza confini.

L'Idf ha annunciato che i caccia dell'aeronautica, con la guida precisa dell' intelligence, hanno attaccato e ucciso il comandante dell'unità di trasferimento di armi (190) della Forza Quds delle Guardie Rivoluzionarie, Behanam Shahriari, responsabile del contrabbando di armi agli emissari iraniani in Medio Oriente. Shahriari, ucciso mentre si trovava in macchina, a oltre 1.000 chilometri da Israele, in Iran occidentale, "ha lavorato direttamente con Hezbollah, Hamas, Houthi fornendo missili e razzi che sono stati lanciati contro Israele durante la guerra", ha affermato l'Idf.