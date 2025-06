Idf distrutto il 50% dei lanciatori di missili in Iran

L'IDF ha compiuto un colpo decisivo, distruggendo oltre il 50% dei lanciatori di missili iraniani e indebolendo significativamente le capacità di attacco del nemico. Gli scontri si intensificano tra Israele e Iran, con le forze israeliane che colpiscono duramente gli obiettivi strategici nel cuore delle montagne iraniane. La tensione sale: nella notte, l'Aeronautica israeliana ha lanciato due attacchi che potrebbero cambiare gli equilibri della regione.

L'Idf rende noto negli ultimi giorni, ondate di intensi attacchi dei caccia israeliani hanno distrutto oltre il 50% dei lanciatori di missili balistici e molti altri sono intrappolati nei tunnel colpiti tra le montagne iraniane. Secondo l'esercito, gli iraniani hanno ora difficoltà a sparare decine di missili con programmazione contro Israele dall'Iran occidentale e stanno operando da est. L'Aeronautica militare ha lanciato nella notte due potenti raid nell'Iran occidentale e centrale: a ovest, 15 caccia dell'Iaf hanno bombardato un enorme tunnel per lo stoccaggio di missili balistici. Sono stati usati 15 aerei e oltre 30 bombe. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

