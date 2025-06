Ida Platano attaccata sui social per una foto in intimo lo sfogo | Faccio quello che voglio giudicate sempre

Ida Platano si fa sentire con forza sui social, rispondendo alle critiche con un messaggio chiaro e deciso. Dopo le continue opinioni non richieste, l’ex dama di Uomini e Donne ha scelto di mostrare il suo lato più autentico, ribadendo: "Faccio quello che voglio." La sua sincerità mette in discussione i giudizi spesso troppo severi, lasciando intendere che il rispetto reciproco dovrebbe essere alla base delle interazioni online. Continua a leggere.

Ida Platano è stata attaccata sui social per aver pubblicato una sua foto in intimo. Stanca delle continue critiche, l'ex dama di Uomini e Donne ha voluto rispondere in un lungo video: "Faccio quel ca**o che voglio. Giudicate sempre, dalla mattina alla sera, siete pesanti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: platano - attaccata - social - intimo

Ida Platano attaccata sui social per una foto in intimo, lo sfogo: Faccio quello che voglio, giudicate sempre; Ida Platano lancia un forte messaggio in lingerie sui social, ecco le sue parole (VIDEO).

Uomini e donne, Ida Platano offesa per una foto in intimo: 'Spazzatura, vergognati' - La dama ha mostrato gli insulti che ha ricevuto sui social e poi ha risposto a tono: 'Faccio quello che voglio, guardate casa vostra' ... Secondo it.blastingnews.com

Ida Platano insultata per una foto in intimo su Instagram/ L’ex di Uomini e Donne furiosa: “Siete limitati!” - Ida Platano è intervenuta su Instagram dopo aver ricevuto una serie di insulti a causa di una foto in intimo: lo sfogo dell'ex di Uomini e Donne ... Da ilsussidiario.net