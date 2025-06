Ibiza l' invasione dei serpenti nuotatori | turisti in crisi

Ibiza, l’isola delle feste e delle acque cristalline, si trova ad affrontare un’insolita minaccia: l’invasione di serpenti nuotatori. Questi rettili, lunghi quasi due metri, sono stati avvistati vicino alle coste, generando paura tra i visitatori e causando cancellazioni di prenotazioni. Un fenomeno che mette in crisi non solo l’equilibrio ecologico, ma anche l’economia turistica dell’isola, e che richiede interventi immediati per tutelare il suo cuore pulsante.

Ibiza, una delle isole Baleari, famosa per le acque cristalline e la vita notturna vivace, è oggi al centro di un’emergenza ecologica. E non solo. I tanti avvistamenti di enormi serpenti, lunghi quasi due metri, che nuotano vicino alle coste stanno spaventando i turisti, tanto che alcuni stanno cancellando le prenotazioni per scegliere altre mete vacanziere. Insomma, spuntano non solo in parchi naturali, giardini, orti e altri spazi verdi, ma anche in alcune case e in mare: il problema dei serpenti invasori a Ibiza è un fenomeno che sta destando preoccupazione tra residenti e turisti e di fronte al quale autorità e biologi sono in cerca di soluzioni, anche per limitare danni severi all’ecosistema dell’isola. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Ibiza, l'invasione dei serpenti nuotatori: turisti in crisi

In questa notizia si parla di: ibiza - serpenti - turisti - invasione

“Ibiza è invasa dai serpenti marini, uno choc: abbiamo paura a tuffarci. Una maledizione ha colpito”: turisti terrorizzati in fuga dall’isola - i visitatori dell’isola. La tranquilla fuga verso il relax si trasforma in un incubo: tra paura e curiosità, turisti e residenti si chiedono cosa stia causando questa invasione improvvisa.

Invasione di serpenti a Ibiza, turisti in fuga: “Lunghi fino a 2 metri, entrano anche in acqua” (video) Vai su Facebook

Sta suscitando grande clamore la notizia dell'"invasione" di serpenti a #Ibiza, con grande panico dei turisti che li trovano persino in acqua... In realtà la specie di serpente non è il #biacco, ma rappresenta comunque un rischio. Vi spieghiamo perché Vai su X

Ibiza, l'invasione dei serpenti nuotatori: turisti in crisi | .it; Invasione di serpenti a Ibiza, turisti in fuga: Lunghi fino a 2 metri, entrano anche in acqua (video); Serpenti marini invadono Ibiza, perché scatta l'emergenza ecologica e cosa preoccupa.

Invasione di serpenti a Ibiza: i turisti terrorizzati non fanno il bagno e disdicono le vacanze - Ibiza è letteralmente invasa dal colubro ferro di cavallo che sta mettendo in serio pericolo anche la sopravvivenza delle specie endemiche ... Lo riporta dire.it

Serpenti marini invadono Ibiza, perché scatta l'emergenza ecologica e cosa preoccupa - Questa specie aliena invasiva è un pericolo per l'uomo e i turisti o per la biodiversità locale? Secondo tecnologia.libero.it