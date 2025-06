IA generativa Ascani alla lectio magistralis di Eric Sadin

Roma si prepara all’evento imperdibile: mercoledì 25 giugno, nel suggestivo Chiostro di Vicolo Valdina, Eric Sadin ci guiderà attraverso una lectio magistralis sull’IA generativa, un vero e proprio terremoto che sta rivoluzionando il nostro modo di vivere, pensare e legiferare. Un appuntamento da non perdere per chi desidera comprendere le sfide sociali, culturali e legali di questa rivoluzione digitale. Prepariamoci a scoprire come l’intelligenza artificiale sta plas

ROMA – Mercoledì 25 giugno, alle ore 19, nel Chiostro del complesso di Vicolo Valdina si svolgerà la seconda lezione del ciclo di seminari promossi dalla Camera sull’Intelligenza artificiale. Relatore Eric Sadin, filosofo, specialista in tecnologie digitali e intelligenza artificiale, che illustra una lectio magistralis su “IA generativa: un terremoto sociale, culturale e di civilizzazione alla sfida della legge”. L’appuntamento, come informa una nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. Il ciclo di seminari è promosso dal Comitato di Vigilanza sull’attività di Documentazione della Camera dei Deputati, presieduto dalla vice presidente Anna Ascani (foto). 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “IA generativa”, Ascani alla lectio magistralis di Eric Sadin

