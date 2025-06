I tre protagonisti di GTA 5 chiedono ai fan di creare una petizione per un DLC della storia.

Dopo oltre 12 anni, i protagonisti di GTA 5 tornano a sognare un finale epico: Trevor, Michael e Franklin chiedono ai fan di supportare una petizione per un DLC che chiamiamo "The Final Score". La loro proposta, fatta con entusiasmo durante il Comic Con di Bruxelles, potrebbe diventare realtà grazie al potere della community. Un’occasione imperdibile per rivivere le emozioni di Los Santos e scrivere un nuovo capitolo insieme!

A oltre 12 anni dal debutto di GTA 5, i tre attori che hanno dato vita a Trevor, Michael e Franklin tornano a far parlare di sĂ© con un appello diretto ai fan. Durante il recente Comic Con di Bruxelles, Steven Ogg, Ned Luke e Shawn Fonteno hanno espresso il desiderio di riunire il trio protagonista per un ultimo colpo narrativo sotto forma di DLC per GTA Online, intitolato The Final Score. GameSpot riporta che l’idea, proposta in modo scherzoso ma sentito, parte dalla constatazione che Rockstar Games non ha attualmente in programma alcuna espansione di questo tipo. Eppure, i fan sono stati invitati direttamente dagli attori a lanciare una campagna o una petizione, nella speranza che la software house possa cambiare idea. 🔗 Leggi su Game-experience.it