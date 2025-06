I sudamericani non sono in vacanza le europee Boh! Ecco cosa stiamo vedendo al Mondiale per Club

Mentre alcuni sudamericani sono impegnati in sfide intense al mondiale per club, le europee tengono ancora il fiato sospeso: tra pareggi e vittorie emozionanti, lo spettacolo non si ferma mai. Ecco un assaggio di ciò che stiamo vivendo in questa competizione mozzafiato, dove i sogni si incrociano sul campo e ogni partita scrive una nuova pagina di storia. La passione internazionale si mescola in un mix esplosivo, lasciandoci ansiosi di scoprire cosa succederà ancora.

Fluminense-Borussia Dortmund 0-0. Flamengo-Espèrance 2-0. Palmeiras-Porto 0-0. Botafogo-Seattle Sounders 2-1. Palmeiras-Al Ahly 2-0. River Plater-Urawa. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: sudamericani - sono - vacanza - europee

Satriano ricorda il periodo all’Inter: «Quando ho giocato per loro sono stato aiutato da tutti i sudamericani, specie Vecino e Godin» - Martin Satriano, ex Inter e attuale talento del Lens, rivela i ricordi più belli della sua esperienza nerazzurra.

In maniera sorprendente, anche se forse sorprende solo noi europei, le squadre sudamericane stanno (almeno per il momento) dominando questo Mondiale per Club. Tutte le sudamericane che partecipano alla competizione, infatti, sono ancora imbattute nel Vai su Facebook

I sudamericani non sono in vacanza, le europee... Boh! Ecco cosa stiamo vedendo al Mondiale per Club; Viaggi, cambiano le regole nell'area Schengen: nel 2025 arriva l'Etias; In fuga dal Sudamerica. La corsa ai passaporti dei discendenti italiani.

I sudamericani non sono in vacanza, le europee... Boh! Ecco cosa stiamo vedendo al Mondiale per Club - Borussia Dortmund 0- Si legge su calciomercato.com

Calcio, dove sono in vacanza i giocatori - Dalle solite Ibiza e Mykonos a mete più esotiche, senza dimenticare l'Italia: gli assi del pallone si stanno rilassando e, come sempre, lo fanno in luoghi paradisiaci a ogni latitudine ... msn.com scrive