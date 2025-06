I sindacati non ci stanno | Un decreto miope che abbiamo sfidato

Un decreto miope ha scatenato la protesta dei metalmeccanici a Bologna, con la tangenziale bloccata per oltre 30 minuti da 10.000 lavoratori uniti nel chiedere il rinnovo del contratto nazionale: "Senza contratto il Paese si blocca". Ma la Questura non ha preso bene la manifestazione, annunciando denunce e svelando una sorpresa che ha lasciato senza parole le sigle sindacali. La tensione tra diritti e regole si fa ancora più acuta.

La tangenziale è stata bloccata per oltre mezz’ora dalla protesta dei 10mila metalmeccanici che hanno preso parte alla manifestazione bolognese al Parco Nord per chiedere il rinnovo del contratto nazionale di lavoro: "Senza contratto il Paese si blocca". Scatta però la polemica. Infatti, per la Questura, "l’entrata in tangenziale non era autorizzata, verranno denunciati". Una ’sorpresa’ per le sigle sindacali che non si aspettavano questo provvedimento. Per Simone Selmi, il segretario bolognese della Fiom-Cgil, il corteo ha "sfidato il decreto sicurezza", perché "alle persone più dignitose di questo paese non gli si può permettere di non manifestare per le loro condizioni e il loro futuro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it