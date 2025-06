I settanta eleganti leggeri brillanti anni di Michel Platini

Michel Platini, il mago del calcio e icona senza tempo, festeggia oggi i suoi settant’anni, rivivendo gli splendidi anni di gioventù in cui incantava con le sue magie sportive. La sua storia, fatta di successi indimenticabili e passione autentica, si intreccia con un doppio anniversario che ne sottolinea il percorso straordinario. Ma questa è solo l’inizio: scopriamo insieme i tratti più affascinanti di una leggenda vivente.

Oggi Michel Platini, in arte "le Roi", compie settant'anni, e la ricorrenza rinfocola le nostalgie degli juventini e di tutti gli appassionati di calcio che si sono deliziati dei suoi impareggiabili giochi di prestigio. Ma questo 2025 è un doppio anniversario tondo: sono infatti passati quarant'anni da quando, non ancora trentenne, era entrato in crisi irreversibile il suo rapporto con il campo da gioco. Avrebbe ancora calcato le scene per due anni, vinto un altro scudetto, ma dentro di sé avvertiva che qualcosa si era rotto e non si poteva più aggiustare. Il 29 maggio 1985 c'era stata la maledetta finale di Coppa dei Campioni della Juventus contro il Liverpool, la strage dello stadio Heysel, trentanove morti, la partita giocata ugualmente per disposizione delle autorità belghe, contro la volontà delle squadre e dell'Avvocato Agnelli, per evitare ulteriori massacri, il rigore decisivo di Platini, l'esultanza sconsiderata di cui il campione si vergognerà per tutta la vita.

1986: Michel Platini intervistato da Gianni Minà. Emergere il lato umano e quotidiano del campione attraverso il racconto dell'ascesa da un calcio vissuto come semplice passatempo allo sport professionistico. Un campione nato in una semplice famiglia di ori

