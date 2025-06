I Radio Zastava a Palmanova per Palchi nei Parchi

Preparatevi a un'esperienza sonora unica: i Radio Zastava, con i loro ritmi onirici, lisergici e eclettici, trasformeranno i Bastioni di Palmanova in un palcoscenico vibrante di musica etno-gipsy, swing e improvvisazioni dell’Est Europa. Un viaggio musicale che travolgerà i sensi e porterà il pubblico in un mondo di suoni sorprendenti e irriverenti. Questa è l’anticipazione di un appuntamento imperdibile per domenica 22 giugno...

I ritmi onirici, lisergici, eclettici, furiosi, irriverenti del collettivo musicale Radio Zastava travolgeranno i Bastioni di Palmanova in un concerto che proporrò funambolici mix di musica etno-gipsy, swing, improvvisazioni e sonorità dell'est Europa. Questa è la proposta per domenica 22 giugno.

Domenica 22 giugno, ore 18:30_ Concerto RADIO ZASTAVA + PASSEGGIATA STORICA ? Rassegna Palchi nei Parchi (musica etno-balcanica) Baluardo Donato, Palmanova, ingresso gratuito Info https://www.palchineiparchi.it/calendario/radio-zasta Vai su Facebook

