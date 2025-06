I ‘pulciari’ del nuovo millennio | furbastri meschini e senza vergogna Roma li nomina l’Italia li riconosce

In un’Italia che sembra aver dimenticato i valori, Roma ci mette in guardia: i “pulciari” moderni sono ovunque, pronti a sfruttare ogni occasione senza scrupoli. Questi piccoli furbastri, ormai riconoscibili a colpo d’occhio, calpestano la dignità altrui per il proprio tornaconto. Ma fino a quando tollerare questa mancanza di integrità? La risposta sta nel riscoprire il valore della correttezza e del rispetto, prima che sia troppo tardi.

A Roma li chiamano pulciari, ma non servono i sampietrini per riconoscerli: sono ovunque. Il termine, nel dialetto romanesco, indicava un tempo chi vendeva oggetti usati, roba vecchia, magari raccolta per strada. Ma nel suo uso più moderno – e decisamente dispregiativo – il "pulciaro" è ben altro: è l'approfittatore seriale, il piccolo furbastro che sgomita per il proprio tornaconto, anche a costo di calpestare gli altri. E no, non è una caricatura folkloristica: è una piaga sociale. Il pulciaro di oggi non si aggira tra le bancarelle, ma tra gli uffici pubblici, le associazioni, le chat condominiali, i tavoli dove si decide qualcosa, anche solo un briciolo di potere.