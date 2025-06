I pro Pal sostengono chi cancella i diritti

In un mondo spesso diviso tra ideologie estreme e contraddizioni clamorose, le alleanze fanno riflettere. I pro-Pal sostengono chi cancella i diritti, trasformando il dibattito in un vero e proprio carnevale ideologico. È il momento di smascherare la realtà dietro queste facciate e ribadire che la vera lotta è per il rispetto universale. Solo così possiamo sperare in un futuro di pace e coerenza.

La verità è che siamo davanti a un carnevale ideologico composto dalla solita accozzaglia: femministe che appoggiano chi segrega le donne, improbabili attivisti arcobaleno che inneggiano a chi impicca i loro simili, radical chic col poster di Hamas in salotto e il Corano sottobraccio.

L'Iran non può avere l'atomica ma Netanyahu può impunemente provocare un disastro nucleare? Ha lanciato l'allarme a questo riguardo Rafael Grossi dell'AIEA. l'Iran non rispetta i diritti umani mentre Netanyahu che ammazza e affama bambini e neonati li ris

