i primi 15 anni del numero unico per le emergenze ecco il nuovo sito

I primi 15 anni del numero unico per le emergenze sono un traguardo importante, testimone di un percorso di innovazione e di salvataggio che ha migliorato la vita di milioni di italiani. Dal 21 giugno 2010, quando a Varese nacque la prima centrale unica rispondente al 112, il sistema si √® evoluto, garantendo interventi pi√Ļ rapidi ed efficaci. Questi anni raccontano come tecnologia e solidariet√† possano unire le forze per salvare vite, coinvolgendo anche la provincia di...

Il 21 giugno 2010 nasceva a Varese la prima centrale unica di risposta del numero unico di emergenza 112 in Italia. Quindici anni dopo, questo sistema ha trasformato radicalmente il modo in cui i cittadini accedono ai soccorsi nel nostro paese, coinvolgendo direttamente anche la provincia di.

Pesaro, alluvionati all?asciutto: ¬ęSono passati 2 anni. Ristori? Chi li ha visti. Quando telefoniamo al numero verde in Regione non risponde nessuno¬Ľ - A due anni dall'alluvione che ha colpito Pesaro, molti cittadini ancora aspettano i ristori promessi, trovandosi di fronte a procedure burocratiche lunghe e complicate.

ANTINCENDIO BOSCHIVO In caso di avvistamento di incendio contattare il numero il 112, numero unico per le emergenze e/o il servizio antincendio tramite numero verde 800425425 di Regione Toscana. Vai su Facebook

