I predoni di orologi in trasferta Dai documenti falsi in albergo agli assalti in giro per il centro

Tra le strade affollate di Corso Buenos Aires, il caldo non scoraggia le attività illecite. Mercoledì scorso, due giovani nordafricani sono stati fermati dagli agenti dell’Investigativa del commissariato Greco Turro durante un pattugliamento. Mentre si mostrano cittadini francesi con documenti falsi sullo smartphone, si svelano i predoni di orologi pronti a colpire. La loro fuga potrebbe essere solo all’inizio in un centro città sempre più sotto assedio.

Mercoledì pomeriggio della scorsa settimana, il caldo torrido non ferma il via vai in corso Buenos Aires. Gli agenti dell'Investigativa del commissariato Greco Turro pattugliano la zona con due macchine: a un certo punto, notano due giovani nordafricani che si guardano continuamente intorno e decidono di fermarli per un controllo all'angolo con via Scarlatti. Dicono di essere cittadini francesi e mostrano sullo smartphone le foto delle carte d'identità: "Gli originali sono in albergo". Gli investigatori di via Perotti, guidati dalla dirigente Lorena Di Ballo, decidono di approfondire le verifiche e accompagnano i due in un ostello di via Canzio, a due passi da piazzale Loreto: lì i sedicenti transalpini hanno prenotato la stanza K per cinque giorni.

I predoni di orologi in trasferta. Dai documenti (falsi) in albergo agli assalti in giro per il centro.

