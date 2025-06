I neonati soffrono in modo diverso dagli adulti | Possono provare dolore ancora prima di capirlo

I neonati, con il loro sistema nervoso ancora in formazione, vivono il dolore in modo diverso dagli adulti: lo percepiscono prima di comprenderlo. Uno studio dell’University College London rivela come le reti cerebrali che elaborano il dolore si sviluppino gradualmente nei neonati prematuri, evidenziando l’importanza di cure pediatriche più mirate. È fondamentale adottare strategie innovative per alleviare il disagio dei più piccoli, garantendo loro un inizio di vita più sereno e sicuro.

Un nuovo studio dell’University College London rivela che nei neonati le reti cerebrali responsabili della percezione e comprensione del dolore si sviluppano gradualmente. I bambini prematuri sentono fisicamente il dolore, ma non lo comprendono né vi reagiscono emotivamente come gli adulti. Per gli autori della ricerca, è la prova della necessità di cure pediatriche più informate e nuove strategie su misura per ridurre il disagio dei più piccoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: dolore - neonati - adulti - soffrono

Il dolore di una madre con figli ormai grandi è diverso. Non ha voce. Non urla, non si impone. È un dolore silenzioso, che si stringe nel petto e si nasconde nei gesti quotidiani. In una preghiera sussurrata prima di dormire. In quel caffè che resta freddo sul tavol Vai su Facebook

I neonati soffrono in modo diverso dagli adulti: Possono provare dolore ancora prima di capirlo; Influenza australiana (maggio 2025): sintomi, durata e cura; Il Metapneumovirus: sintomi e come prevenirlo.

I neonati soffrono in modo diverso dagli adulti: “Possono provare dolore ancora prima di capirlo” - Un nuovo studio dell’University College London rivela che nei neonati le reti cerebrali responsabili della percezione e comprensione del dolore si sviluppano ... Come scrive fanpage.it

Dolore cronico, in Italia ne soffrono oltre 10 milioni di adulti - La stima, la prima validata a livello nazionale, è contenuta nel Rapporto Istisan 'Dolore cronico in ... Segnala ansa.it