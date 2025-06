I militari italiani in Iraq e Kuwait ridisposti nelle basi la decisione del governo sui 1.110 soldati vicini all’Iran

I militari italiani in Iraq e Kuwait sono stati ridisposti strategicamente nelle varie basi del teatro operativo, rispondendo a esigenze di maggiore efficienza e operatività. La decisione del governo, comunicata da fonti di Difesa, assicura che il contingente, composto da 1.110 soldati tra Erbil e Ali Al Salem, mantenga la sua presenza fondamentale nella regione. Questa nuova configurazione rafforza il ruolo dell’Italia in un’area di primaria importanza internazionale…

I militari italiani che fanno parte del contingente impegnato in Iraq e Kuwait sono stati ridisposti nelle varie basi presenti nel teatro operativo. Lo si apprende da fonti vicine al ministero della Difesa. La decisione sarebbe dovuta a impegni ed esigenze di maggiore operatività. Il numero dei militari italiani, che sono impiegati tra Erbil (Iraq) e la base aerea di Ali Al Salem (Kuwait), resta comunque invariato. Il contingente conta in tutto 1.100 militari. Crosetto e le basi militari Usa in Italia. Nei giorni scorsi, il ministro della Difesa Guido Crosetto aveva escluso, almeno per ora, un coinvolgimento delle basi militari americane presenti sul territorio italiano per la guerra tra Israele e Iran. 🔗 Leggi su Open.online

