I grandi concerti del Festival organistico

Continuano i grandi concerti del Festival Organistico Apuano, un evento imperdibile per gli appassionati di musica sacra e organistica. Dopo l’entusiasmante apertura con il coro femminile islandese Domus Vox a Massa, questa sera alle 21.15 nella suggestiva chiesa San Nicolò di Bagnone, il celebre organista Carlos Paterson delizierà il pubblico con un recital unico. Non perdete questa straordinaria opportunità di vivere un’esperienza musicale che arricchisce lo spirito e la cultura del nostro territorio.

Secondo appuntamento stasera a Bagnone per il Festival Organistico Apuano, organizzato dalla diocesi in collaborazione con l’Ufficio Liturgia e Musica Sacra e l’associazione ‘CĂŠsar Franck’. Dopo l’apertura ieri nella cattedrale di Massa con il concerto del coro femminile islandese Domus Vox, oggi alle 21.15 nella chiesa San Nicolò di Bagnone un recital d’organo di Carlos Paterson, titolare dell’organo monumentale Cabanilles nella chiesa del Sacro Cuore di Valencia, nonchĂŠ professore all’UniversitĂ Internazionale della stessa cittĂ . Sull’organo Cavalli presenterĂ un programma con musiche di XimĂŠnez, Narvaja, Lopez, Guilmant, e Franck. 🔗 Leggi su Lanazione.it Š Lanazione.it - I grandi concerti del Festival organistico

