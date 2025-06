I giovani canottieri torinesi ripuliscono il Po con le lance motorizzate Suzuki

I giovani canottieri torinesi dimostrano grande impegno e responsabilità ambientale, ripulendo il Po con le lance motorizzate Suzuki. In un gesto di solidarietà e rispetto per la natura, sono riusciti a rimuovere oltre 50 kg di spazzatura dal fiume, contribuendo a preservare questo importante patrimonio naturale. L'iniziativa "Insieme per un Po pulito" è una testimonianza concreta di come passione e collaborazione possano fare la differenza.

Oltre 50 kg di spazzatura rimossi dal fiume. L'iniziativa "Insieme per un Po pulito" organizzata in collaborazione con Suzuki Italia, Città di Torino e Federazione italiana Canottaggio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - I giovani canottieri torinesi ripuliscono il Po con le lance motorizzate Suzuki

