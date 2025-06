I finti sold out ai concerti | l’ossessione del tutto esaurito

I finti sold out ai concerti alimentano un'ossessione collettiva per il tutto esaurito. Da anni si susseguono voci e sospetti su come alcune manifestazioni live vengano dichiarate completamente esaurite, creando un fenomeno intrigante e controverso. In un’epoca in cui i ricavi musicali si spostano dallo streaming alle performance dal vivo, questa pratica solleva interrogativi sulla trasparenza e sull’autenticità del successo degli artisti. Ma quali sono le vere motivazioni e implicazioni di questo fenomeno?

La questione dei finti sold è tutt'altro che nuova. Da. anni circolavano voci sempre piĂš insistenti sulle presunte e bizzarre modalitĂ attraverso cui una parte degli eventi live viene dichiarata sold out. Quella degli spettacoli dal vivo, si sa, è la principale fonte di guadagno degli artisti da quando la fruizione della musica passa dallo streaming. Le royalties derivanti dai clic non generano ricavi tali da compensare quelli andati perduti con la compressione del mercato fisico. Cd e vinili se ne vendono ancora un pò, ma si tratta di una piccola fetta di mercato. Ecco perchĂŠ i concerti sono diventati centrali ed essenziali per la sopravvivenza del music business nel suo complesso.

