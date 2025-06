I farmaci anti-obesità potrebbero migliorare il mal di testa

Nuove speranze emergono nel trattamento dell’obesità e dei mal di testa grazie ai farmaci anti-obesità come il Liraglutide. Questa innovativa terapia, già nota per il suo ruolo nel diabete e nell’obesità, potrebbe offrire benefici anche a chi soffre di frequenti cefalee, migliorando significativamente la qualità della vita. Scopriamo insieme come questi progressi potrebbero rivoluzionare il futuro della medicina.

Tempo di lettura: 2 minuti Liraglutide, uno dei farmaci appartenenti alla famiglia dei cosiddetti analoghi del Glp-1 indicati contro il diabete e l'obesità, è in grado di ridurre la frequenza del mal di testa nelle persone affette da obesità. È quanto emerge da uno studio condotto da ricercatori dell'Università di Napoli "Federico II" che sarà presentato al congresso della European Academy of Neurology (EAN) che si tiene dal 21 al 24 giugno a Helsinki. La ricerca ha coinvolto 26 pazienti con obesità ed emicrania cronica (cioè più di 15 giorni di mal di testa al mese) in cura al Centro Cefalee dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli, che hanno ricevuto il farmaco liraglutide nell'ambito della sperimentazione.

