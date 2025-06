I dj Piero Pirupa e Andrea Mattioli protagonisti questa sera alla Notte Bianca di Borgo Solestà

Preparati a vivere una notte indimenticabile con i DJ internazionali Piero Pirupa e Andrea Mattioli, protagonisti assoluti della festa ‘The End of the Beginning’ a Borgo Solestà. Organizzata dall’associazione ‘La Chimera’, questa seconda edizione della Notte Bianca promette musica, energia e divertimento, nel cuore di un quartiere in continua trasformazione. Nel corso della serata, il ritmo travolgente dei DJ infiammerà l’atmosfera, regalando un’esperienza da non perdere.

I dj internazionali Piero Pirupa e Andrea Mattioli, questa sera, saranno gli ospiti d'onore per la festa ' The End of the Beginning ', organizzata a Borgo Solestà dall'associazione 'La Chimera'. Ciò nell'ambito della Notte Bianca che animerà il quartiere. Dopo il successo dell'anno scorso, l'evento è giunto alla seconda edizione e si svolgerà in prossimità del nuovo campo 'Shanghai' che è in fase di riqualificazione. Nel corso della serata saranno a disposizione anche cocktail bar e food truck. La partecipazione è gratuita e non mancheranno le sorprese. Decisiva, anche in questo caso, la collaborazione dell'amministrazione comunale e la sponsorizzazione di alcune aziende locali.

