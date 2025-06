I debuttanti delle scuole sul fronte del palcoscenico

I debuttanti delle scuole salgono per la prima volta sul grande palcoscenico, pronti a dimostrare il loro talento e a condividere la passione per la musica. Ritorna, con la sua settima edizione, 'Voglio Live', il festival che unisce giovani musicisti in un’atmosfera di energia e creatività nella splendida cornice di Pian del Voglio. Due giorni di emozioni, incontri e sorprese: un’occasione imperdibile per scoprire i nuovi talenti del futuro musicale italiano.

Giovani musicisti alla prova del palco. Ritorna per la sua settima edizione ' Voglio Live ', il festival delle scuole di musica che, come da tradizione, si svolgerĂ nella cornice di Pian del Voglio. Un piccolo festival ma una grande occasione musicale: qualitĂ , partecipazione e spirito di comunitĂ si fondono in due giornate ricche di esibizioni, incontri e sorprese. Anche quest'anno sarĂ ospite internazionale la scuola di musica Odyo 2 di Salonicco, a conferma della vocazione europea dell'iniziativa. La manifestazione si aprirĂ oggi alle 10.30 con la travolgente parata lungo le vie del centro di Pian del Voglio della Bologna Bridge Band, e il saluto istituzionale del sindaco di San Benedetto Alessandro Santoni, che esprime la sua soddisfazione: "Voglio Live 2025 è un'occasione unica per vivere la musica in un contesto naturale, accessibile, autentico e anche quest'anno Voglio Live promette di regalare emozioni indimenticabili, coinvolgendo gli alunni delle scuole di musica regionali, offrendo l'opportunitĂ ai migliori studenti di esibirsi sul palco del festival.

