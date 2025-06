I concerti di PrimaEstate all’Oratorio di San Mercurio | si replicano i quintetti di Luigi Boccherini

Dopo il successo travolgente, l’Oratorio di San Mercurio si prepara a regalare ancora emozioni con un evento imperdibile: domenica 22 giugno alle 19, la musica di Luigi Boccherini ritorna con una diversa formazione. Questo fuori programma, organizzato dall’associazione Kandinskij sotto la direzione di Aldo Lombardo, promette di incantare ancora una volta gli appassionati e di chiudere in bellezza la stagione di Primaestate. Non perdere questa occasione unica di vivere la musica in modo straordinario.

Visto il grande successo, domanica 22 giugno, alle 19, all'Oratorio di San Mercurio, un fuori programma e "coda" di Primaestate dell'associazione Kandinskij, diretta da Aldo Lombardo: si replica infatti, con una diversa formazione, il concerto che in stagione era stato dedicato ai più conosciuti.

A PrimaEstate dell'Associazione Kandinskij torna Boccherini - Visto il grande successo domenico sera 22 giugno alle 19 all'Oratorio di San Mercurio di Palermo, un fuori programma e "coda" di A PrimaEstate dell'Associazione Kandinskij