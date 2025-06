I Comuni tornano ad assumere bandi a Volterra e Pomarance Come candidarsi

Sei alla ricerca di un’opportunità di lavoro stabile e stimolante nei Comuni di Volterra e Pomarance? Questa è la tua occasione per entrare a far parte di enti pubblici impegnati nel mantenimento e nella valorizzazione del territorio. I bandi, pubblicati sui siti ufficiali, offrono la possibilità di candidarsi e contribuire al decoro e alla funzionalità delle nostre comunità. Scopri come presentare la tua candidatura e preparati a un nuovo inizio professionale!

Volterra-Pomarance, 21 giugno 2025 – I Comuni di Volterra e Pomarance hanno indetto due concorsi pubblici distinti per assumere, a tempo pieno e indeterminato, un collaboratore tecnico manutentivo ciascuno, rientrante nell’area degli operatori esperti secondo il nuovo Ccnl funzioni locali. Entrambi i bandi, che sono scaricabili sui siti web dei due Comuni, mirano a coprire un ruolo per il decoro e la funzionalità dei centri abitati e delle aree circostanti, con mansioni che spaziano dalla manutenzione del verde pubblico alle piccole riparazioni edili, dalla cura delle strade alla gestione degli impianti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

comuni - volterra - pomarance - assumere

