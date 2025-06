I borghi dimenticati del fascismo tra rinascita e abbandono | viaggio nell’Italia delle città rurali

Tra le pieghe meno conosciute della storia italiana si celano i borghi dimenticati del fascismo, tra rinascita e abbandono. Questi insediamenti, nati sulle terre bonificate e colonizzate durante il ventennio, raccontano un affascinante viaggio nell’Italia rurale, tra progetti ambiziosi e realtà spesso trascurate. Ma cosa resta di questi luoghi simbolo di un’epoca passata? Scopriamolo insieme, alla scoperta di un patrimonio nascosto e intriso di storia.

Littoria. Sabaudia. Aprilia. Ma anche Borgo Incoronata, Sferro e moltissimi altri. Sono decine le località che nacquero sulle terre bonificate e colonizzate durante il periodo fascista. Luoghi strappati agli acquitrini e alla malaria, e resi abitabili. Di più: pianificati per essere autosufficienti, per contrastare l’urbanizzazione e andare a sostenere la vita nelle campagne. Passati più o meno novant’anni, e fatta eccezione dei celebri luoghi legati alla bonifica dell’Agro Pontino o alle bellezze connesse al Parco Nazionale del Circeo, che cosa ne rimane? Che cosa resta dei luoghi meno popolari, e certamente più periferici? Hanno goduto di alterne fortune. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - I borghi dimenticati del fascismo tra rinascita e abbandono: viaggio nell’Italia delle città rurali

