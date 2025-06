I biglietti dei concerti a 10 euro? Pratica scorretta per il pubblico Gli artisti non sono burattini ma teste pensanti | parla Salzano di Friends & Partners

In un’epoca in cui i concerti sembrano diventare sempre più accessibili, c’è chi si chiede: a quale prezzo? La recente polemica sui biglietti a 10 euro, promossi come occasioni imperdibili, mette in discussione pratiche discutibili che rischiano di svuotare il valore dell’arte dal suo significato autentico. Gli artisti non sono burattini, ma teste pensanti: è ora di riflettere su un sistema che troppo spesso privilegia l’apparenza sulla qualità reale.

Si fa un gran parlare in queste ore dei concerti, soprattutto dei sold out veri o presunti. Selvaggia Lucarelli con la sua newsletter Vale Tutto ha acceso i riflettori su un sistema consolidato da anni. Si è partito dal riempimento degli stadi di Elodie di Milano e Napoli. A pochi giorni dagli eventi, sarebbero spuntati biglietti scontatissimi, a 10 euro. Il link d’acquisto rimandava, infatti, a un form che consentiva di acquistare il tagliando in maniera del tutto regolare. I fan hanno diffuso gli screenshot sui social dei prezzi stracciati, lamentandosi del fatto che molti avevano acquistato il biglietto a prezzo pieno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “I biglietti dei concerti a 10 euro? Pratica scorretta per il pubblico. Gli artisti non sono burattini, ma teste pensanti”: parla Salzano di Friends & Partners

In questa notizia si parla di: concerti - biglietti - euro - pratica

I biglietti dei concerti di Elodie agli stadi venduti ad appena 10 euro, il presunto motivo dietro i prezzi mai visti - Perché i biglietti dei concerti di Elodie sono venduti a soli 10 euro? Molti fan si chiedono il motivo di questa sorprendente offerta.

Infantino non si è inventato nulla di nuovo per riempire gli stadi per il Mondiale, era pratica consueta per i concerti Gli stadi semivuoti per i concerti si riempiono con biglietti gratuiti, ad un euro, 10 euro Vai su X

"Quando non si riescono a vendere i biglietti dei concerti, questi vengono dati via gratis a pochi euro per farli andare sold out, ma a pagare è l’artista. Un meccanismo diabolico che sta distruggendo le carriere" Federico Zampaglione Vai su Facebook

Cosa sappiamo dei biglietti a 10 euro e degli sconti per riempire i concerti negli stadi: È il segreto di Pulcinella; Dall'inchiesta di Selvaggia Lucarelli sulla musica al pensiero del filosofo Theodor Adorno: focus sui biglietti dei concerti estivi a 10 euro; Artisti sul lastrico: grazie ai ticket da 10 €, Lucarelli svela la truffa dietro i concerti.

Concerti e sold out falsi: scoppia il caso biglietti regalati, Codacons all’attacco - I biglietti dei concerti sold out nascondono strategie discutibili che danneggiano i fan: leggi l'inchiesta del Codacons ... Secondo msn.com

Biglietti ai concerti super scontati, cosa c’è dietro e perché si muove anche Codacons - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Da msn.com