I Bersaglieri Sanniti Touch chiudono la stagione a Dourdan in Francia con un settimo posto

Tempo di lettura: 2 minuti I Bersaglieri Sanniti Touch, hanno concluso la loro stagione sportiva con la partecipazione al torneo internazionale di Dourdan, in Francia, classificandosi al settimo posto. Questo torneo ha rappresentato un importante impegno per la squadra sannita in un contesto competitivo, confrontandosi esclusivamente con formazioni francesi, nazione dove il touch è uno sport molto diffuso e praticato. “Siamo soddisfatti del nostro piazzamento qui a Dourdan,” ha commentato coach Gaetano Sateriale “È stata un’opportunità significativa per confrontarci con squadre di un paese dove il touch è così sviluppato, e per chiudere con un impegno importante la nostra stagione agonistica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - I Bersaglieri Sanniti Touch chiudono la stagione a Dourdan in Francia con un settimo posto

In questa notizia si parla di: touch - bersaglieri - sanniti - stagione

